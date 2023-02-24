Faruk Durakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faruk Durakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faruk Durakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faruk Durakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faruk Durakovic 5 Eylül 2002 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Faruk Duraković şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faruk Durakovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Faruk Durakovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK TOSK Tesanj futbol takımında oynamaktadır. NK TOSK Tesanj takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Faruk Durakovic'nin NK TOSK Tesanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Faruk Durakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faruk Durakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Faruk Durakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faruk Durakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Zeljeznicar U17

1 Temmuz 2019 yılında Zeljeznicar U19

1 Temmuz 2021 yılında Zeljeznicar

5 Temmuz 2022 yılında TOSK Tesanj

Faruk Durakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faruk Durakovic şuan NK TOSK Tesanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Faruk Durakovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 10 numaralı formasıyla 18 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 4 numaralı formasıyla 27 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.