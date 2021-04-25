Faruk Fatih Özer için ''Bizi de vurup gitti demişti! Thodex'in ortaklarından Güven Özer Pendik'te gözaltına alındı

Türkiye'nin en büyük bireysel vurgununu yaptığı öne sürülen dijital para borsalarından Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer, bu gece İstanbul’un Pendik’te saklandığı evde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Şirketin ortakları arasında yer aldığı ortaya çıkan Güven Özer, sorgusu alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Öte yandan firari Özer’in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

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''BİZİ DE VURUP GİTTİ'' DEMİŞTİ

Güven Özer, geçtiğimiz günlerde kardeşi için "Nasıl böyle bir şey yaptı, anlayamadım. Çok akıllı ve dürüst bir çocuktur. Bizi de vurup gitti" demişti.

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Nasıl böyle bir işe kalkıştığına anlam veremediklerini belirten Güven Özer, "Bizi de vurup gitti. Ben de şirkete gelip giderdim. Hakkımda bir soruşturma var mı bilmiyorum. Kardeşimin böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Çok akıllı ve dürüst bir çocuk. Arkasında başka şeyler olabilir. Ben de gelişmeleri televizyonlarda takip ediyorum. Kardeşim yurtdışına gitmiş. Ona bir iki gündür ulaşamıyorum. Ne olduğunu anlamadım" ifadelerini kullanmıştı.

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ÜNLÜ İSİMLERİ DE REKLAMLARINDA OYNATMIŞTI

Geçtiğimiz Aralık ayında Thodex'in tanıtımı için kamera karşısına geçen Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı gibi ünlü isimler bu kareleri sosyal medya hesaplarından da paylaşmıştı. 8 ünlü isim sessizliğini şu an için koruyor. Henüz herhangi bir ünlü isimden açıklama gelmedi.

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