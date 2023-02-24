Faruk Gogic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faruk Gogic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faruk Gogic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faruk Gogic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faruk Gogic 4 Ekim 1999 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Faruk Gogić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faruk Gogic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Faruk Gogic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Buducnost Banovici futbol takımında oynamaktadır. FK Buducnost Banovici takımına 2 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Faruk Gogic'nin FK Buducnost Banovici ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Faruk Gogic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faruk Gogic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faruk Gogic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faruk Gogic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sloboda T U17

1 Temmuz 2016 yılında Banovici U19

1 Temmuz 2017 yılında FK Buducnost

1 Temmuz 2018 yılında Slaven Zivinice

13 Temmuz 2019 yılında Radnik Bijelj.

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

2 Kasım 2022 yılında FK Buducnost

Faruk Gogic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faruk Gogic şuan FK Buducnost Banovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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