Faruk Hadziabdic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faruk Hadziabdic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faruk Hadziabdic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faruk Hadziabdic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faruk Hadziabdic 8 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Hadžiabdić Faruk şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faruk Hadziabdic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Faruk Hadziabdic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Stupcanica Olovo futbol takımında oynamaktadır. NK Stupcanica Olovo takımına - tarihinde katılmıştır. Faruk Hadziabdic'nin NK Stupcanica Olovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Faruk Hadziabdic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faruk Hadziabdic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Faruk Hadziabdic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faruk Hadziabdic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faruk Hadziabdic şuan NK Stupcanica Olovo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.