Faruk Jusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faruk Jusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faruk Jusic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faruk Jusic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faruk Jusic 13 Ağustos 1999 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Faruk Jusić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faruk Jusic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZE SPORT yapmaktadır. Faruk Jusic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Doboj-Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Doboj-Kakanj takımına - tarihinde katılmıştır. Faruk Jusic'nin FK Mladost Doboj-Kakanj ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Faruk Jusic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faruk Jusic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faruk Jusic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faruk Jusic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2018 yılında Bosna Visoko

10 Haziran 2019 yılında FK MDK U19

16 Temmuz 2019 yılında TOSK Tesanj

31 Aralık 2019 yılında Mladost Kakanj

20 Ocak 2020 yılında FK Rudar Kakanj

31 Aralık 2020 yılında Mladost Kakanj

Faruk Jusic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faruk Jusic şuan FK Mladost Doboj-Kakanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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