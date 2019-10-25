Faruk Kula son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı ve iş adamı Faruk Kula hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Faruk Kula, cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Kula Ailesi'nin acısını paylaştı.

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula'nın (65) cenazesi, binlerce vatandaşın katıldığı cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Zağnos Paşa Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile Balıkesirliler Faruk Kula için dua etti. Cenazede Merhum Kula'nın oğulları Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Uğur Kula ve Cesur Kula taziyeleri kabul etti. Cenazeye gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Emniyet Müdürü Hasan Onar, milletvekilleri Kula Ailesi'ne taziyelerini sundu. Kılınan cenaze namazı sonrası merhum Faruk Kula, Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan; Balıkesir'de bugün Zağnos Paşa Camii'nde cuma namazına gelenler aynı zamanda gıyabi cenaze namazına da iştirak etti. Geçtiğimiz günlerde Umre ziyareti için kutsal topraklara giden iş adamı Mustafa Kelemençe, Kabe'de tavaf yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhum Kelemençe'nin cenazesi Mekke'de defnedilirken kendisi için Balıkesir'de de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Faruk Kula kimdir

15 Aralık 1953 Tarihinde Balıkesir'de doğan Faruk Kula, Özel İzmir Ege Türk Koleji'ni bitirdikten sonra iş hayatına atılırken Kula Yağ Emek Yem A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 1992 yılından itibaren Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı olan Faruk Kula, TOBB Ticaret Borsaları Konsey Üyesi, TOBB Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu Üyesi, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Üyesi, Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı, Balıkesir Yüksek Öğretim Vakfı Başkanı, Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. (ELİDAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Balıkesir İlini Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı (BALGÜÇ) Yönetim Kurulu Üyesi, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Denetim Kurulu Üyesi ve Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiş olup bir dönem de Balıkesirspor Klübü Asbaşkanlığı görevinde bulunmuştur.

Faruk Kula evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kaynak: İHA