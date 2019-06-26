Faruk öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinden motosikletiyle yaz tatili için memleketi İzmir'in Tire ilçesine gelirken Van yakınlarında kaza yapıp ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitiren Türkçe öğretmeni Faruk Çetinkaya (26), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Faruk Çetinkaya, geçen 24 Haziran'da yaz tatili için motosikletiyle memleketi Tire'ye gelmek üzere yola çıktı. Çetinkaya, Van yakınlarına geldiğinde motosikteliyle kaza yapıp, yaralandı. Van Bölge Hastanesi'ne kaldırılan Çetinkaya, doktorların müdahalesine rağmen dün sabah yaşamını yitirdi. Çetinkaya'nın cenazesi memketi Tire'ye gönderildi.

Çetinkaya için bugün ikindide Tire Mehmet Akif Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çetinkaya'nın ailesi, yakınları, öğretmen arkadaşları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Çetinkaya'nın ilçe mezarlığına götürülen cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

GÖNÜLLÜ GİTMİŞTİ

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nda Hakkari Şemdinli ilçesinin İran sınırındaki Çatalca Köyü'ndeki okul için dilekçe verip gönüllü olarak görev yapmaya giden Türkçe öğretmeni Faruk Çetinkaya, okul müdürü tarafından plaketle ödüllendirilmesi nedeniyle duyduğu gurur ve mutluluğu sosyal medya hesabından dile getirip, "Hakkari-İran sınırında kalan daima terörle anılmış, okul inşaatını durdurmak için bina önünde el yapımı patlayıcı patlatılan bir köyde gönüllü olarak görevlendirme ile çalıştık. 2018 yılı Haziran ayında 2 teröristin canlı olarak yakalandığı haberlerine aldırmadan 3 arkadaş bu okul için gönüllü olduk. Şemdinlili vatandaşlarımızın bile gitmemizi istemediği bu köyde okul açıldıktan sonra sene boyunca sayılamayacak kadar çok güzel şeyler oldu. Bu plaket de bana Şemdinli'nin Çatalca köyünün hayatım boyunca hatırası..." paylaşımında bulunmuştu.

FOTOĞRAFLI

DHA