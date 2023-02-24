Faruk Piljug kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faruk Piljug Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faruk Piljug adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faruk Piljug Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faruk Piljug 15 Nisan 2002 tarihinde Kakanj şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faruk Piljug Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MB11 Sportsmanagement yapmaktadır. Faruk Piljug, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFK SIMM-BAU futbol takımında oynamaktadır. BFK SIMM-BAU takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Faruk Piljug'nin BFK SIMM-BAU ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Faruk Piljug Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faruk Piljug isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faruk Piljug Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faruk Piljug futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında NK Celik U19

1 Temmuz 2021 yılında Mladost Kakanj

16 Ocak 2023 yılında Simm-Bau

Faruk Piljug Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faruk Piljug şuan BFK SIMM-BAU takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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