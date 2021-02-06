Faruk Tınaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Kiminle evli?

Her hafta birbirinden farklı isimi İBO Show'da konuk eden İbrahim Tatlıses bu kez Faruk Tınaz'ı konuk edecek. Bizlerde sizler için Faruk Tınaz'ın hayatı hakkında araştırmalarda bulunduk.

FARUK TINAZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956 tarihinde sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak doğdu. Annesi'nin adı Melüthan'dır. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi alan Tınaz, 1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı. Ankara'da başladığı sahne hayatına İstanbul'da devam etti. 1973'te Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Daha sonra aralarına Asım Ekren katıldı. 64 yaşındaki Faruk Tınaz, 2010 yılında Yeniköy'deki villasında darp edilmesiyle adı duyuldu.

EVLİ Mİ? KİMİNLE EVLİ?

Faruk Tınaz evlidir. Eşini adı Canan Tınaz'dır.

FARUK TINAZ ALBÜMLERİ

Göz Göze - 1988

Şansım Açıldı - 1989

Ömrümü Çalan Yıllar -1991

Kal Benimle - 1994

Kalbimin Kadını - 1998

Dinlenesi Şarkılar -2007

Yunus Gibi - 2012