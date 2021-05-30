Faruk Yavuz, tartıştığı eşini defalarca bıçaklamıştı: Genç kadın hayatını kaybetti! Olayla ilgili dehşet veren detaylar...

Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı Faruk Yavuz tutuklanırken olaya ilişkin ortaya çıkan detaylar, dehşete düşürdü.

DEFALARCA KEZ BIÇAKLADI

Alınan bilgiye göre, Emirefendi Mahallesi'ndeki evlerinde Faruk Yavuz, (36) ile eşi Kamile Y. (33) arasında tartışma çıktı. Faruk Yavuz, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanan kadın, komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. İki çocuk annesi kadın kurtarılamazken, kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"HASTANEYE GİTTİĞİNDE YAŞIYORDU AMA..."

Çiftin komşusu Zennube Aydın, gazetecilere, saat 04.30'da sesler üzerine uyandığını belirterek, "Büyük kızı bana 'Annemi babam bıçakladı, koş teyze bize gel.' dedi. Gittiğimde komşular da gelmişti, tampon yapıyorlardı. Hastaneye gittiğinde yaşıyordu ama orada vefat etti." dedi.

"'AZRAİLİM İLE YAŞIYORUM' DİYORDU"

Aydın, çiftin sık sık tartıştıklarını ifade ederek, "Boşanacaklardı zaten. 'Zennube, Azrailim ile yaşıyorum.' diyordu. Azraili aldı onun canını.

"PANDEMİDEN DOLAYI CEZAEVİNDEN ÇIKTI"

Kocası pandemiden dolayı cezaevinden çıktı. Yarın da tekrar cezaevine girecekmiş. O zaten bıçağını önceden büyük kızının önünde hazırlamış.

"UZAKLAŞTIRMAYI KALDIRMAZSAN ÇOCUKLARI ÖLDÜRECEĞİM"

Bundan 3 ay önce eşinin başına silah dayamış ama ateş almamış. Sonra uzaklaştırma almış. Bu sefer de 'Uzaklaştırmayı kaldırmazsan çocukları öldüreceğim.' demiş." diye konuştu.