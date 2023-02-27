Farzad Jafari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farzad Jafari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farzad Jafari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farzad Jafari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farzad Jafari 25 Mart 1993 tarihinde Dezful, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da فرزاد جعفری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farzad Jafari Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Farzad Jafari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Farzad Jafari'nin Mes Kerman ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Farzad Jafari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farzad Jafari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Farzad Jafari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farzad Jafari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Esteghlal Ahvaz

21 Kasım 2013 yılında Esteghlal Khz.

1 Temmuz 2015 yılında Malavan

11 Ocak 2017 yılında Esteghlal Khz.

4 Temmuz 2017 yılında Foolad

14 Mart 2021 yılında Saipa FC

22 Eylül 2021 yılında Sanat Naft

9 Şubat 2022 yılında Havadar SC

12 Ocak 2023 yılında Mes Kerman

Farzad Jafari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farzad Jafari şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.

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