Farzan Sana Mohammad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farzan Sana Mohammad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farzan Sana Mohammad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farzan Sana Mohammad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farzan Sana Mohammad 30 Haziran 2004 tarihinde ---, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da モハマド ファルザン佐名 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farzan Sana Mohammad Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Farzan Sana Mohammad'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Farzan Sana Mohammad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farzan Sana Mohammad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Farzan Sana Mohammad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farzan Sana Mohammad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında Kashiwa Reysol

Farzan Sana Mohammad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farzan Sana Mohammad şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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