Farzin Garoosian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farzin Garoosian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farzin Garoosian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farzin Garoosian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farzin Garoosian 19 Temmuz 1992 tarihinde Tonekabon, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da فرزین گروسیان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farzin Garoosian Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIFA-CO yapmaktadır. Farzin Garoosian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 12 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Farzin Garoosian'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Farzin Garoosian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farzin Garoosian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Farzin Garoosian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farzin Garoosian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Shamoushak U17

1 Temmuz 2008 yılında Shamoushak U19

1 Temmuz 2010 yılında Shamoushak U21

1 Temmuz 2011 yılında Parseh Teh U21

1 Temmuz 2012 yılında Esteghlal U21

1 Temmuz 2013 yılında Mes Kerman

1 Ocak 2014 yılında Mes Soongoun

1 Temmuz 2014 yılında Esteghlal FC

1 Temmuz 2015 yılında Hormozgan

10 Ocak 2016 yılında Tractor Sazi

23 Temmuz 2018 yılında Esteghlal Khz.

12 Ekim 2020 yılında Sanat Naft

Farzin Garoosian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farzin Garoosian şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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