Fas, 4 ülkenin yardım teklifini kabul etti

Fas, meydana gelen yıkıcı depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları için yalnızca İspanya, İngiltere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen yardım teklifini kabul etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Fas, 4 ülkenin yardım teklifini kabul etti

Fas, meydana gelen yıkıcı depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları için yalnızca İspanya, İngiltere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen yardım teklifini kabul etti.

Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yol açtığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Dünya genelinde birçok ülke arama kurtarma çalışmaları için Fas'a yardım teklifinde bulunurken, Rabat yönetimi yalnızca 4 ülkenin teklifini kabul etti. Fas İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu anda İspanya, İngiltere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin arama kurtarma ekibi gönderme teklifine olumlu yanıt verildiği belirtildi. Yabancı ekiplerin çalışmalarını koordine etmek için Faslı yetkililerle temas halinde olduğu kaydedilen açıklamada, koordinasyon eksikliğinin çalışmaları olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle az sayıda ülkenin yardım teklifinin kabul edildiği ifade edildi. Bakanlık, gerekli görüldüğü durumda diğer ülkelerden de yardımların kabul edilebileceğini açıkladı.

Ekipler gönderildi

Katar'a ait uçak dün akşam saatlerinde Fas'a gitmek üzere Al-Udeid Hava Üssü'nden havalandı. İspanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, komşu ülkede yaşanan yıkıcı depremin ardından çalışmalara yardım etmek için 86 kurtarma görevlisi ile 8 arama kurtarma köpeği gönderildiği belirtildi. İngiltere, 60 kişilik arama kurtarma ekibi ve 4 köpeğin yanı sıra 4 kişilik bir sağlık ekibinin görevlendirildiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi ise polis kurtarma ve ambulans ekiplerini arama çalışmalarına katılmak üzere ülkeye gönderdi.

ABD ve İsrail'den uzman desteği

ABD, durum değerlendirmesi yapmak, insani yardım ihtiyacını belirlemek ve ek destek sağlanması konusunda Fas hükümetiyle birlikte çalışmak amacıyla ülkeye afet uzmanlarından oluşan küçük bir ekip gönderildiğini duyurdu. Açıklamada, Amerikan ekibin dün itibarıyla çalışmalara başladığı kaydedildi. İsrail'in resmi acil yardım ve kan bankası servisi Kızılkalkan tarafından yapılan açıklamada ise sağlık bakanlığı ve savunma bakanlığı çalışmalarına katılmak üzere ülkeye 2 ekip gönderildiği belirtildi. Bir ekibin yaralıların tedavi edilmesi amacıyla sahra hastanesi kuracağı, ikinci ekibin ise bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının koordinasyon ekibine katılacağı bildirildi.

Ülkelerden yardım teklifi

Fas'a yardım göndermeye hazır olduklarını belirten Fransa hükümeti, resmi bir yardım talebi beklediklerini kaydetti. Fansa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fas'a yerel yönetimlere bağlı bir yardım fonundan yaklaşık 2 milyon euro maddi yardım sağlanacağı ifade edildi.

Tunus da arama kurtarma çalışmalarını desteklemek için bir ekip hazırlandığını, ülkenin onay vermesi halinde ekibin gönderileceğini açıkladı. Kuveyt gerekli tüm yardım malzemelerinin sağlaması için harekete geçtiğini bildirirken, Umman'dan yapılan açıklamada ise kurtarma ekipleri ile tıbbi yardım ekibinin hazır bulunduğu kaydedildi.

Tayvan itfaiye teşkilatı da Tayvan Dışişleri Bakanlığı'ndan talimat alınması durumunda Fas'a gönderilmek üzere 120 kurtarma personelinden oluşan bir ekibin hazır bulundurulduğunu açıkladı.

Cezayir hava sahasını açtı

İki yıl önce Fas ile tüm diplomatik ilişkilerini kesen Cezayir de insani ve tıbbi yardım uçuşları için hava sahasını açma kararı aldığını duyurdu. Cezayir Cumhurbaşkanlığı ayrıca Fas'ın yardım talep etmesi halinde, insani yardım sağlamaya ve tüm maddi imkanları seferber etmeye hazır olduklarını belirtti. Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada ise Rabat'ın onaylaması durumunda Fas'a gönderilmek üzere acil durum ve sağlık ekiplerinin hazırlandığı bildirildi.

Türkiye'den 265 kişilik ekip gitmeye hazır

Türkiye de Fas'a yardım teklif edenler ülkeler arasında yer aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Fas'tan uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan toplam 265 personelin harekete hazır olduğu belirtilerek, bin adet çadırın bölgeye ulaştırılması için yetkililerden çağrı beklendiği aktarıldı.

Fas'ta 8 Eylül'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı 2 bin 112'ye, yaralı sayısı ise 2 bin 421'e yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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