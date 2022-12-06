Fas Milli Takımı, Portekiz galibiyetini dua ederek Filistin bayrağı açarak kutladı!

Dünya Kupası Son 16 turunda İspanya ile karşı karşıya gelen Fas Milli Takımı, İspanya'yı eleyerek Dünya Kupası tarihinde ilk defa çeyrek finale yükseldi. Harika bir performans sergileyerek taraftarlarını adeta coşkulandıran milli takımın galibiyet sevinci sosyal medyada gündem oldu.

GALİBİYET SEVİNCİNİ FİLİSTİN BAYRAĞI AÇARAK KUTLADILAR

Futbolcuların secdeye kapanarak, dua ederek ve Filistin bayrağı açarak yaşadığı galibiyet sevinci sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İspanya'yı penaltılarla 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen takım, Filistin bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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ÇEYREK FİNAL MÜCADELESİ 10 ARALIK'TA

FIFA 2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan "Atlas'ın Aslanları”, Kanada karşısında Hakim Ziyech ve Yusuf en-Nusayri'nin attığı gollerle ikinci galibiyetini alarak grubu 7 puanla lider tamamlamıştı.

Fas, 1986'dan sonra tarihinde ikinci kez dünya kupasında son 16 takım arasına girmeyi başardı.

Fas, çeyrek final mücadelesinde 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Portekiz-İsviçre maçının galibiyle karşılaşacak.