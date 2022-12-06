Fas Milli Takımı, Portekiz galibiyetini dua ederek Filistin bayrağı açarak kutladı!

Bu akşam Portekiz ile mücadele ederek 3-0'lık galibiyetle çeyrek finale üykselen Fas Milli Takımı'nın sevinci sosyal medyada gündem oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Fas Milli Takımı, Portekiz galibiyetini dua ederek Filistin bayrağı açarak kutladı!

Dünya Kupası Son 16 turunda İspanya ile karşı karşıya gelen Fas Milli Takımı, İspanya'yı eleyerek Dünya Kupası tarihinde ilk defa çeyrek finale yükseldi. Harika bir performans sergileyerek taraftarlarını adeta coşkulandıran milli takımın galibiyet sevinci sosyal medyada gündem oldu.

Fas Milli Takımı, Portekiz galibiyetini dua ederek Filistin bayrağı açarak kutladı!

GALİBİYET SEVİNCİNİ FİLİSTİN BAYRAĞI AÇARAK KUTLADILAR

Futbolcuların secdeye kapanarak, dua ederek ve Filistin bayrağı açarak yaşadığı galibiyet sevinci sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İspanya'yı penaltılarla 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen takım, Filistin bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

fjue1ocxgaavqzc.jpgFas Milli Takımı, Portekiz galibiyetini dua ederek Filistin bayrağı açarak kutladı!

ÇEYREK FİNAL MÜCADELESİ 10 ARALIK'TA

FIFA 2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan "Atlas'ın Aslanları”, Kanada karşısında Hakim Ziyech ve Yusuf en-Nusayri'nin attığı gollerle ikinci galibiyetini alarak grubu 7 puanla lider tamamlamıştı.

Fas, 1986'dan sonra tarihinde ikinci kez dünya kupasında son 16 takım arasına girmeyi başardı.

Fas, çeyrek final mücadelesinde 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Portekiz-İsviçre maçının galibiyle karşılaşacak.

Fas Milli Takımı, Portekiz galibiyetini dua ederek Filistin bayrağı açarak kutladı!

İlgili Haberler
Fenerbahçe'ye sakatlık şoku: Enner Valencia ve Ezgjan Alioski'den kötü haber!
Fenerbahçe'ye sakatlık şoku: Enner Valencia ve Ezgjan Alioski'den kötü haber!
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 6 Aralık 2022 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 6 Aralık 2022 Salı maç programı
2022 Katar Dünyası Kupası'nda grup maçları tamamlandı! Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
2022 Katar Dünyası Kupası'nda grup maçları tamamlandı! Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe'ye sakatlık şoku: Enner Valencia ve Ezgjan Alioski'den kötü haber!
Fenerbahçe'ye sakatlık şoku: Enner Valencia ve Ezgjan Alioski'den kötü haber!
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 6 Aralık 2022 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 6 Aralık 2022 Salı maç programı
2022 Katar Dünyası Kupası'nda grup maçları tamamlandı! Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
2022 Katar Dünyası Kupası'nda grup maçları tamamlandı! Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Malatya’da okullar arası voleybol şampiyonası çekişmeli geçen müsabakalar sonunda birinciler belli oldu
Malatya’da okullar arası voleybol şampiyonası çekişmeli geçen müsabakalar sonunda birinciler belli oldu
Son Haberler
Giving money to someone in a dream. What does it mean to give money to someone in a dream? What is the meaning?
Giving money to someone in a dream. What does it mean to give money to someone in a dream? What is the meaning?
Eşini hiç aldatmadığı halde çocuğunun babasının başkası olduğunu öğrenen kadının bir garip hikayesi!
Eşini hiç aldatmadığı halde çocuğunun babasının başkası olduğunu öğrenen kadının bir garip hikayesi!
Fas Milli Takımı, Portekiz galibiyetini dua ederek Filistin bayrağı açarak kutladı!
Fas Milli Takımı, Portekiz galibiyetini dua ederek Filistin bayrağı açarak kutladı!
Flört uygulamaları yetmedi! Koca aramak için reklam panosu kiraladı, devasa büyüklükte ilanlar verdi! "Koca arıyor"
Flört uygulamaları yetmedi! Koca aramak için reklam panosu kiraladı, devasa büyüklükte ilanlar verdi! "Koca arıyor"
Efsane futbolcu Alex De Souza'dan heyecanlandıran paylaşım: "Yuvama dönüyorum"
Efsane futbolcu Alex De Souza'dan heyecanlandıran paylaşım: "Yuvama dönüyorum"
İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı! Pendikspor ve Eyüpspor, 1 puana razı oldu
İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı! Pendikspor ve Eyüpspor, 1 puana razı oldu
Çok Okunanlar
Mevsimlik Orman İşçi Maaşları, Diğer Orman İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Mevsimlik Orman İşçi Maaşları, Diğer Orman İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 6 Aralık 2022 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 6 Aralık 2022 Salı maç programı
6 Aralık 2022 Salı burç yorumu | Başak, tartışmalara dikkat et, Kova, yeni bir sayfa açmanın vakti!
6 Aralık 2022 Salı burç yorumu | Başak, tartışmalara dikkat et, Kova, yeni bir sayfa açmanın vakti!
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın paylaşımları kafa karıştırdı! Yoksa aldatıldı mı? "Yaptığı tek bir yanlış yüzünden..."
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın paylaşımları kafa karıştırdı! Yoksa aldatıldı mı? "Yaptığı tek bir yanlış yüzünden..."
İran, ABD Futbol Federasyonu'nu FIFA'ya şikayet etti
İran, ABD Futbol Federasyonu'nu FIFA'ya şikayet etti
2022 Katar Dünya Kupası: Arjantin 2 - 0 Meksika | MAÇ SONUCU
2022 Katar Dünya Kupası: Arjantin 2 - 0 Meksika | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"
MHP lideri Devlet Bahçeli, altılı masadaki adayını açıkladı: Tercihim sınıf arkadaşımdır
MHP lideri Devlet Bahçeli, altılı masadaki adayını açıkladı: Tercihim sınıf arkadaşımdır
İsveçli gazetecinin skandal sorusu İbrahim Kalın'ı kızdırdı! Yayını terk etti, sert konuştu: "Türkiye’yi suçlayacak bir konumda değilsiniz"
İsveçli gazetecinin skandal sorusu İbrahim Kalın'ı kızdırdı! Yayını terk etti, sert konuştu: "Türkiye’yi suçlayacak bir konumda değilsiniz"