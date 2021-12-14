Fasa Fiso ne demek, TDK'ya göre Fasa Fiso kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fasa fiso ne demek? Fasa fiso TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fasa fiso kelimesi. Peki fasa fiso ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fasa fiso nedir, fasa fiso kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FASA FİSO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fasa fiso kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre fasa fiso kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Değer ve önemi olmayan, boş (şey veya söz)

