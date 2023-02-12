Fashion Sakala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fashion Sakala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fashion Sakala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fashion Sakala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fashion Sakala 14 Mart 1997 tarihinde Kawele, Chipata şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Zambiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fashion Sakala Junior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fashion Sakala Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Fashion Sakala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fashion Sakala'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Fashion Sakala Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fashionjr10/

Fashion Sakala Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fashion Sakala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fashion Sakala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fashion Sakala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Zanaco FC

13 Şubat 2017 yılında Spartak 2

9 Temmuz 2018 yılında KV Oostende

1 Temmuz 2021 yılında Glasgow Rangers

Fashion Sakala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fashion Sakala şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Fashion Sakala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zambiya takımında 10 numaralı formasıyla 2 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 6 gol atmıştır.

Zambiya U23 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Zambiya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 6 gol atmıştır.

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