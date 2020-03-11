Fas'ın BAE'den diplomatlarını çektiği iddia edildi

RABAT (AA) - Fas'taki yerel basın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Rabat'a bir yıldan beri büyükelçi atamaması üzerine Fas'ın Abu Dabi Büyükelçisi Muhammed Ayet Vali'yi ve iki konsolosu ülkeye geri çağırdığını ileri sürdü.

Maghreb Intelligence, Ez-Zenka20 (rue20.com) ve barlamane.com internet sitelerinde yer alan haberlerde, Fas ile BAE arasında diplomatik kriz yaşandığı, Fas'ın Abu Dabi Büyükelçisi Vali'nin yanı sıra Dubai ve Abu Dabi konsoloslarını ülkeye çağırdığı iddia edildi.

Fas'ın Abu Dabi Büyükelçiliğindeki danışmanları ve maslahatgüzarı da elçilikten çıkararak, buradaki diplomatik temsilciliği büyük ölçüde azalttığı savunulan haberlerde, bu gelişmenin BAE'nin bir yıldan beri Rabat'a büyükelçi atamaması üzerine yaşandığı ifade edildi.

Fas yönetiminden konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

- İddia 1 yıl önce de ortaya atılmış ve Fas yönetimi tarafından yalanlanmıştı



Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, 14 Şubat 2019'da başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Abu Dabi ve Riyad'daki büyükelçilerini geri çağırdığı iddialarını yalanlamıştı.



Burita, ülkesinin Abu Dabi ve Riyad büyükelçilerini geri çağırdığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.



Söz konusu büyükelçilerin Körfez'deki gelişmelerin görüşüldüğü rutin toplantılar için Fas'a geldiğini dile getiren Burita, bir devletin elçisini geri çağırması için resmi tebliğ gerektiğini ancak böyle bir durumun söz konusu olmadığını kaydetmişti.



Burita ayrıca Körfez bölgesinin içeride ve dışarıda bazı dönüşümler yaşadığını, bunun da Fas dahil olmak üzere dış ilişkilere yönelik birtakım yansımaları olduğunu ifade etti.



Fas'ın Riyad Büyükelçisi Mustafa el-Mansuri de 8 Şubat 2019'da Fas'ın "Le360" haber sitesine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin istişaresi için ülkesi tarafından geri çağrıldığını söylemiş ve bunun geçici bir durum olduğunu belirtmişti.



Fas'ta yayın yapan "Achkayen" isimli internet sitesi de 9 Şubat'ta yayınlanan haberinde, "Fas, Abu Dabi Büyükelçisi Muhammed Ayet Vali'yi ülkeye geri çağırdı." ifadesine yer vermişti.

Kaynak: AA