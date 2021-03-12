Fas'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Fas'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Fas, resmî olarak Fas Krallığı, Başkenti Rabat ve en büyük şehri de Kazablanka'dır. Fas'ın, Atlantik Okyanusu'dan, Cebelitarık Boğazını çevreleyip Akdeniz'de son bulan uzun bir sahil şeridi vardır.

Fas'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Fas, 36910560 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 40. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0047 olduğu görülmektedir.

Fas'ın Müslüman Nüfus sayısı 31,993,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 99 olarak rakamlara yansımıştır.

Fas'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Fas'ın yüz ölçümü 604106 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Fas'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 250 km² Karasal Alan : 446300 km²

Fas'ın Haritadaki Yeri / Konumu