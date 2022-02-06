Fas'lı küçük Rayyan 32 metrelik çukura düştü! 5 gün süren çalışmalar küçük çocuğu kurtarmaya yetmedi!

5 yaşındaki Faslı erkek çocuğu Rayan 1 Şubat Salı günü Fas saati ile 15:00 sularında evlerinin yakınındaki 32 metrelik sondaj kuyusuna düştü. Küçük çocuğa ulaşmak için gerçekleştirilen bütün girişimler sonuçsuz kalınca çarşamba sabahı kuyuya eş değer derinlikte bir kazı yapılması çalışmalarına başlandı. Rayan'ın hayatta ancak yaralı olduğu kuyuya indirilen bir kamera sayesinde öğrenildi. Bunun yanı sıra küçük çocuğunun aşağıda havasız kalmaması için kuyunun içerisine oksijen verildi.

SADECE FAS'TA DEĞİL TÜM DÜNYADA GÜNDEM

Rayan'ı kurtarma çalışmaları sadece Fas'ta değil tüm dünyada gündem oldu. Dünyanın birçok yerinden insanlar küçük çocuk için dua ettiler. Sosyal medyada onlarca destek kampanyası oluşturuldu. Çıkan bu haberlerin ardından kazı alanında büyük bir izleyici kalabalığı oluştu.

TÜM ÇABALAR YETERSİZ KALDI

Kazı buldozerler ve iş makineleri ile gerçekleştirildi. Zeminden kaynaklanan zorluklar ve bölüm bölüm toprak kaymalarının yaşanması nedeniyle kazı cuma akşamına kadar sürdü. Sonrasında ise yatay düzlemde insan gücü kullanılarak elle kazım yapıldı. Yaşanabilecek toprak kaymalarına karşı büyük ve geniş borularla tünel yapılarak ilerlendi.

103 saatlik çalışmanın ardından ise minik Rayan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kuyuya açılan tünelin girişinde bekleyen sağlık görevlileri Rayan’ a ilk müdahaleyi yaparak ambulansa aldılar. Başta ailesi ve kurtarma ekipleri olmak üzere sevindirici haber bekleyen herkes yasa boğuldu.