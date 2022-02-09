Fason İmalat ne demek, TDK'ya göre Fason İmalat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fason imalat ne demek? Fason imalat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fason imalat kelimesi. Peki fason imalat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fason imalat nedir, fason imalat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FASON İMALAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fason imalat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre fason imalat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Fason üretim

