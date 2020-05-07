Fas'ta 157 düzensiz göçmen yakalandı

RABAT (AA) - Fas Sahil Güvenlik Komutanlığının, Akdeniz'de ve Atlas Okyanusu'nda düzenlediği operasyonlarda 157 düzensiz göçmen yakalandı.

Fas haber ajansı MAP'ın askeri bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Sahil Güvenlik Komutanlığının 2 ve 4 Mayıs'ta düzenlediği operasyonlarda Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nda 157 düzensiz göçmen yakalandı. Aralarında 30 kadının da bulunduğu göçmenlerin çoğunun Sahra Altı Afrika ülkelerinden olduğu ifade edildi.

Düzensiz göçmenlerin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra en yakın limana gönderildikleri kaydedildi.





Kaynak: AA