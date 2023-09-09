Fas’ta 7.2 büyüklüğünde deprem: 632 ölü, 329 yaralı

Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 632 kişi hayatını kaybetti, 329 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Fas’ta 7.2 büyüklüğünde deprem: 632 ölü, 329 yaralı

Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 632 kişi hayatını kaybetti, 329 kişi yaralandı. Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, depremin "ülke tarihinde son yüzyıldaki en güçlü deprem" olduğunu açıkladı.

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsünden yapılan açıklamada, El-Huz bölgesinde yerel saatle 23.10 sıralarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 8 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Depremin ülkede "son yüzyılda görülen en güçlü deprem" olduğu ifade edildi. Fas devlet televizyonunun İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre ülkenin birçok kentinde hissedilen ve büyük hasara yol açan depremde 632 kişi hayatını kaybetti, 329 kişi yaralandı. Ölümlerin çoğunun ulaşılması zor dağlık bölgelerde yaşandığı öğrenildi. Depremin merkez üssüne en yakın büyük şehir olan Marakeş kentindeki tüm halka kan bağışı yapmak üzere kan merkezine gelme çağrısında bulunuldu. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, BM'nin Fas hükümetine halkına yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6.8 olarak açıkladı.

Fas’ta 7.2 büyüklüğünde deprem: 632 ölü, 329 yaralı

Fas’ta 7.2 büyüklüğünde deprem: 632 ölü, 329 yaralı

Fas’ta 7.2 büyüklüğünde deprem: 632 ölü, 329 yaralı

Fas’ta 7.2 büyüklüğünde deprem: 632 ölü, 329 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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