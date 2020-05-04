Fas’ta bir kişi arazisini ihlal ettiği için koyunları ezdi

Fas'ta bir şahıs arazisini ihlal ettiğini öne sürerek arabası ile koyunları ezerek telef etti. Koyunlarının ezilmesi karşısında hiçbir şey yapamadan seyreden küçük çoban gözyaşlarına boğuldu.

Fas'ın kuzeyinde bulunan Benslimane bölgesinde Fransız uyruklu bir vatandaş koyunların kendi arazisine girdiğini iddia ederek, koyunları arabası ile ezerek telef etti. Çobanlık yapan küçük çocuk ise koyunlarının öldüğünü görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Olay sosyal medyanın gündemine oturmasının ardından, yetkililer harekete geçerek, Fransız uyruklu şahsı gözaltına aldı.

Fas İnsan Hakları ve Hayvan Hakları grupları, olayın duyulmasının ardından harekete geçerek, şahıs hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açacaklarını duyurdu.

Fas'ın kırsal bölgelerinde koyunlar yoksul aileler için önemli bir geçim kaynağı konumunda bulunuyor.

Kaynak: İHA