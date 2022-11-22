Fas'ta faciayı aratmayan kaza! Otobüs devrildi, çok sayıda ölü ve yaralılar var

Fas resmi ajansı MAP'ın Taza bölgesindeki yerel makamlara dayandırdığı haberine göre, Taza kentinin yaklaşık 6 kilometre uzağındaki otoyolda sabah saatlerinde yolcu taşıyan bir otobüs devrildi.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı. Jandarma güçleri ile sivil koruma ekipleri olay yerine intikal etti, yaralılar çevre hastanelere nakledildi. Ayrıca kazanın ardından jandarma güçleri, başsavcılığın gözetiminde kazaya ilişkin soruşturma başlattı.