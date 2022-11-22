Fas'ta feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Fas'ta hareket halindeki bir yolcu otobüsünün otoyolda devrilmesi sonucunda otobüste bulunan çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

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Fas'ta feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Fas'ın Taza kentinde bir otoyolda sabah saatlerinde yolcu taşıyan bir otobüsün devrilemsi sonucunda ülkedeki haber ajansından alınan bilgilere göre çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Fas'ta feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

11 ÖLÜ, 43 YARALI

Yaşanan kazada ilk belirlemelere 11 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma güçleri, başsavcılığın gözetiminde kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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