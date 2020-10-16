Fas'ta günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye çıktı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını can almaya devam ediyor. Fas'ta son 24 saatte 3 bin 498 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Fas Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir gün içinde 46 kişinin daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği, 3 bin 498 kişinin koronavirüse yakalandığı, 2 bin 953 kişinin de sağlığına kavuştuğu bildirildi.

VERİLER FAS'TA SALGININ BAŞINDAN BU YANA GÖRÜLEN EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA SAYISI

Açıklamada, toplam can kaybının 2 bin 818'e, vakaların 167 bin 148'e, iyileşenlerin sayısının da 138 bin 989'a yükseldiği ifade edildi.

Fas'ta bugün açıklanan veriler, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısına işaret ediyor.

Ülkede ağustosta binlerde seyreden günlük vaka sayıları, eylülde 2 binleri aşmaya başladı. Son 1 haftada ise genelde günlük 3 binin üzerinde yeni vaka kaydediliyor.