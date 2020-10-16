Belçika genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildiErsin Tatar: Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin kalkmasına izin vermeyeceğizRahmi Koç koronavirüs mü oldu? Sosyal medyayı sallayan iddiaRahmi Koç kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Rahmi Koç koronavirüse mi yakalandı?Dünya Sağlık örgütü açıkladı: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç "Deksametazon"Fas'ta günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye çıktıFatih Terim: Muslera’nın ileride ekibimde olmasından büyük mutluluk duyarımMehmet Pişkin kimdir? | Mehmet Pişkin nasıl öldü?Avrupa'nın göbeğinde korkunç olay! Bıçaklı saldırgan bir kişinin başını kesti
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Fas'ta günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye çıktı

Fas'ta günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye çıktı

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla son 24 saatte 46 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 498 yeni vaka tespit edildi.

Fas'ta günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye çıktı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını can almaya devam ediyor. Fas'ta son 24 saatte 3 bin 498 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Fas Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir gün içinde 46 kişinin daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği, 3 bin 498 kişinin koronavirüse yakalandığı, 2 bin 953 kişinin de sağlığına kavuştuğu bildirildi.

VERİLER FAS'TA SALGININ BAŞINDAN BU YANA GÖRÜLEN EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA SAYISI

Açıklamada, toplam can kaybının 2 bin 818'e, vakaların 167 bin 148'e, iyileşenlerin sayısının da 138 bin 989'a yükseldiği ifade edildi.

Fas'ta bugün açıklanan veriler, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısına işaret ediyor.

Ülkede ağustosta binlerde seyreden günlük vaka sayıları, eylülde 2 binleri aşmaya başladı. Son 1 haftada ise genelde günlük 3 binin üzerinde yeni vaka kaydediliyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT