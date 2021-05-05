Fas'ta inanılmaz olay: Malili kadın tek seferde 9 çocuk doğurdu!
Fas'ın Kazablanka kentinde meydana gelen bir doğumda, Malili olduğu öğrenilen Halime Sali isimli kadının tek doğumda 9 çocuk dünyaya getirdi. Hamilelikte çocukların 7 tanesinin tespit edildiği belirtilirken anne ve bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Fas'ın Kazablanka kentinde yaşanan olayda, yediz bebeklere hamile olduu düşünülen Malili kadın, 5'i kız 4'ü erkek olmak üzere toplam 9 çocuk dünyaya getirdi.
SAĞIK DURUMLARI İYİ
Mali Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Mali vatandaşı Halime Sisi'nin, sezaryen yöntemiyle Kazablanka'da bir sağlık kuruluşunda doğum yaptığı belirtildi.
Anne ve 9 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
DOĞUM HARCAMALARINI HÜKÜMET KARŞILAYACAK
Halime Sisi'nin, Mali'nin başkenti Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edildiği, bunun üzerine sağlık durumunun takibi için 30 Mart'ta Fas'a sevk edildiği ancak doğumda 9 bebek dünyaya getirdiği aktarıldı.
Ayrıca doğumla ilgili harcamaların, ülkedeki geçici hükümet tarafından karşılandığı vurgulandı.