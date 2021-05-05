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Fas'ta inanılmaz olay: Malili kadın tek seferde 9 çocuk doğurdu!

Fas'ın Kazablanka kentinde meydana gelen bir doğumda, Malili olduğu öğrenilen Halime Sali isimli kadının tek doğumda 9 çocuk dünyaya getirdi. Hamilelikte çocukların 7 tanesinin tespit edildiği belirtilirken anne ve bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Fas'ta inanılmaz olay: Malili kadın tek seferde 9 çocuk doğurdu!

Fas'ın Kazablanka kentinde yaşanan olayda, yediz bebeklere hamile olduu düşünülen Malili kadın, 5'i kız 4'ü erkek olmak üzere toplam 9 çocuk dünyaya getirdi.

SAĞIK DURUMLARI İYİ

Mali Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Mali vatandaşı Halime Sisi'nin, sezaryen yöntemiyle Kazablanka'da bir sağlık kuruluşunda doğum yaptığı belirtildi.

Fas'ta inanılmaz olay: Malili kadın tek seferde 9 çocuk doğurdu!

Anne ve 9 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Fas'ta inanılmaz olay: Malili kadın tek seferde 9 çocuk doğurdu!

DOĞUM HARCAMALARINI HÜKÜMET KARŞILAYACAK

Halime Sisi'nin, Mali'nin başkenti Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edildiği, bunun üzerine sağlık durumunun takibi için 30 Mart'ta Fas'a sevk edildiği ancak doğumda 9 bebek dünyaya getirdiği aktarıldı.

Fas'ta inanılmaz olay: Malili kadın tek seferde 9 çocuk doğurdu!

Ayrıca doğumla ilgili harcamaların, ülkedeki geçici hükümet tarafından karşılandığı vurgulandı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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