Fas’ta korona kaynaklı ilk ölüm
Fas'ta korona virüsü kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Casablanca'da korona virüsüne yakalanan 89 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.
Fas'ta korona virüsünden 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Fas'ta korona virüsü kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Casablanca'da korona virüsüne yakalanan 89 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.
Fas'ta daha önce yapılan açıklamada, 3 kişide korona virüsü tespit edildiği belirtilmişti.
Kaynak: İHA
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