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Fas'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

FAS (AA) - Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 10'a çıktı.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hind ez-Zeyn, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 4 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.Zeyn, vaka sayısının da 50 artarak 275'e ulaştığını...

Fas'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

FAS (AA) - Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 10'a çıktı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hind ez-Zeyn, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 4 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Zeyn, vaka sayısının da 50 artarak 275'e ulaştığını belirtti.

Fas'ta dün Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6, vaka sayısı ise 225 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA




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