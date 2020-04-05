Fas'ta, Kovid-19 aşısının Afrika'da denenmesini isteyen Fransız doktorlara tepki

RABAT (AA) - Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilecek aşı ve ilaçların "Afrika'da denenmesi gerektiğini" söyleyen 2 Fransız doktorun ifadeleri Fas'ta tepkiye neden oldu.

Fransa'da sağlık alanında araştırmalar yapan Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü Genel Direktörü doktor Camille Locht ve Paris'teki Cochin Hastanesi Acil Servisi Şefi Prof. Dr. Jean-Paul Mira'nın, Kovid-19'a karşı geliştirilecek aşı ve ilaçların Afrika'da denenmesiyle ilgili açıklamaları Fas basını ve insan hakları kuruluşlarınca eleştirildi.

Fas haber ajansı MAP'ta, "Fransa'da, Afrika'nın hor görülmesi artık nefret edilen bir şey değil" başlığıyla yayımlanan makalede, "Fransa'da bir televizyon kanalında doğrudan Afrikalılara yapılan aşağılamaların üzerinden 3 gün geçti ancak küçük bir grubun dışında Fransa, Afrika asıllı vatandaşlarıyla empati kurma babında bile olsa bu durumla ilgileniyormuş gibi görünmüyor." ifadesine yer verildi.

Fransa'daki söz konusu televizyon programının ardından konuyla ilgili hiçbir resmi açıklama yapılmadığına işaret edilen makalede, "Anlaşılan o ki Fransa'da ifade özgürlüğüyle sövgü ve hakaret özgürlüğü birbirine karışmış." değerlendirmesi yapıldı.

Fas Avukatlar Derneği ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Dr. Mira hakkında Fransız yargısında dava açılmasına karar verildiğini duyurdu.

Fas'taki sosyal paylaşım platformu kullanıcıları ise Fransız doktorların açıklamalarına duydukları öfkeyi aktardı ve bu açıklamaların, bazı Avrupalılarda halen mevcut olan sömürgeci zihniyeti yansıttığını belirtti.

Faslı gazeteci Numan el-Yalavi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Fransız doktor Mira'nın açıklamalarına şaşırdığını kaydetti.

Yalavi, "Bu durum, halen bazı Avrupalıların özellikle de Fransız entelijansiyasının aklında varlığını sürdüren sömürgeci düşünce gerçeği." ifadesini kullandı.

Mira katıldığı televizyon programında, verem hastalığında başvurulan BCG aşısının Kovid-19'a karşı etkili olup olmadığına ilişkin yapılan araştırmayla ilgili, "Eğer kışkırtıcı olabilirsem, ilk önce bu çalışmayı maskelerin, tedavilerin ve yoğun bakımların bulunmadığı Afrika'da test edemez miyiz?" demişti.



Locht ise Mira'nın bu önerisine "Haklısınız. Afrika'da BCG ile ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Bir çalışma başlatacağız." karşılığını vermişti.

Kaynak: AA