Fas'ta Kovid-19 salgını nedeniyle futbol maçları seyircisiz oynanacak

RABAT (AA) - Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Fas Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, virüsün yayılmasını engellemek ve futbolcular, antrenörler ve seyircilerin sağlığını korumak amacıyla tüm kategorilerdeki futbol müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verildiği belirtildi.

Fas Sağlık Bakanlığı 3 Mart'ta, ülkede ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurmuştu. Virüs tespit edilen kişinin İtalya'da ikamet eden ve ülkeye gelen bir Fas vatandaşı olduğu belirtilmişti.

Fas yönetimi daha önce de Kovid-19 nedeniyle "Judo Rabat Grand Prix 2020" turnuvasını iptal etmiş, "Fas Bisiklet Turu" ve "Tafraoute Badem Festivalini" erteleme kararı almıştı.



Kaynak: AA