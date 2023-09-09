Fas’taki 7.2 şiddetindeki depremde can kaybı giderek artıyor, ölü sayısı bin 305’e, yaralıların sayısı bin 832’ye yükseldi

Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 305'e, yaralananların sayısı ise bin 832'ye yükseldi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Fas’taki 7.2 şiddetindeki depremde can kaybı giderek artıyor, ölü sayısı bin 305’e, yaralıların sayısı bin 832’ye yükseldi

Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 305'e, yaralananların sayısı ise bin 832'ye yükseldi.

Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Fas İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 305'e, yaralananların ise bin 832'ye ulaştığı belirtildi. Yaralananlardan bin 220 kişinin durumunun kritik olduğu aktarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

Depremden etkilenenler o anları anlattı

Marakeş'in yaklaşık 40 km güneyinde bulunan Asni bölgesinde evlerinin neredeyse tamamı hasar gören bölge sakinlerinden Mohamed Ouhammo, mutfakların çatılarının çökmesi nedeniyle yiyecek sıkıntısı yaşadığını söyledi. Asni sakinlerinden Montasir Itri, kaybolanları bulmak için arama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Komşularımız enkaz altında ve insanlar köydeki imkanları kullanarak onları kurtarmak için yoğun çaba harcıyor" dedi. Jaouhari Mohamed de, "Şok yüzünden hala evde uyuyamıyorum" ifadelerini kullandı.

Fas'taki depremler

Fas'ta 2004'teki depremde 600'den fazla kişi hayatını kaybederken, 900'den fazla kişi yaralanmış, yaklaşık 15 bin kişi evsiz kalmıştı. Fas tarihinin en ölümcül ve en yıkıcı depremi ise 29 Şubat 1960'ta meydana gelmişti. Agadir kenti yakınlarındaki 5.8 büyüklüğündeki depremde 12 binden fazla can kaybı yaşanmış, en az 35 bin kişi evsiz kalmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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