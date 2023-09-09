Fas’taki depremde ölü sayısı bin 37’ye, yaralı sayısı bin 204’e ulaştı

Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 37'ye, yaralananların sayısı bin 204'e yükseldi.

Fas'ın popüler turizm merkezi Marakeş'in yaklaşık 72 kilometre güneybatısında, El-Huz bölgesinde yerel saatle 23.10 sıralarında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son yüzyılda görülen en büyük depremde can kaybının bin 37'ye, yaralı sayısının ise bin 24'e yükseldiği bildirildi.

Kurtarma ekipleri kayalarla kaplı yollardan geçerek yıkımın büyük olduğu dağlık bölgelere ulaşmaya çalışıyor.

Dünyadan taziye mesajları

Cezayir yönetimi, iki yıl önce komşusuyla bağlarını koparmasına rağmen hava sahasını insani yardım için Fas'a açmaya hazır olduğunu ifade etti. Cezayir cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Fas'ın böyle bir yardım talep etmesi halinde kardeş Fas halkıyla dayanışma içinde insani yardım sağlamaya hazır olunduğu bildirildi. Vatikan'dan Fas'a gönderilen taziye mesajında ise "Papa Francis, bu trajediden etkilenenlerle derin dayanışma içinde olduğunu ifade ediyor" ifadeleri kullanıldı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da "Düşüncelerim, dün gece Fas'ta yaşanan korkunç depremden etkilenen herkesle birlikte. İngiltere, Faslı dostlarımızı desteklemeye hazırdır" dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden depremde hayatını kaybedenlerin acısını paylaştığını ifade ederek ülkesinin "gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır" olduğunu belirtti.

Biden, "Fas'taki depremin yol açtığı can kaybı ve yıkımdan derin üzüntü duyuyorum" ifadelerini kullandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise Fas hükümetine taziye mesajı gönderdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ülkesinin yardıma hazır olduğunu dile getirdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Başkan Vladimir Putin Rusya'nın "dost Fas halkının acısını ve yasını paylaştığını" söyleyerek başsağlığı diledi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fas'a dayanışma mesajı verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Fas'a "en derin taziyelerini" gönderirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Fas halkına gerekli her türlü yardımın sağlanması talimatı verdi.

2004'teki depremde de 600'dan fazla kişi ölmüştü

7.2'lik deprem, Fas'ta 24 Şubat 2004'te meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki Al Hoceima depreminden bu yana yaşanan en ölümcül deprem oldu. 2004'teki depremde 600'den fazla kişi hayatını kaybederken, 900'den fazla kişi yaralanmış, yaklaşık 15 bin kişi evsiz kalmıştı. Fas tarihinin en ölümcül ve en yıkıcı depremi ise 29 Şubat 1960'ta meydana gelmişti. Agadir kenti yakınlarındaki 5.8 büyüklüğündeki depremde 12 binden fazla can kaybı yaşanmış, en az 35 bin kişi evsiz kalmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)