fastPay nedir? Nasıl kullanılır? Fastpay ile hangi işlemler yapılır?

Teknoloji olmadan adım atamadığımız şu günlerde herkesin belki de en çok ihtiyaç duyduğu mobil cüzdan fastPay ile hayatımıza girdi! Peki fastPay nedir? fastPay ile hangi işlemler yapılır? Fastpay nasıl kullanılır? fastPay'e nasıl para yüklerim? Fastpay kullanmaya nasıl başlayabilirim? Fastpay avantajları neler? Fastpay ile İstanbul kart dolumu ve telefona TL yükleme yapabilir miyim? fastPay'e nasıl sahip olabilirim? fastPay uygulamasını nasıl indirebilirim, nasıl kaydolabilirim? İşte fastPay hakkında tüm detaylar haberimizde...

FASTPAY NEDİR?

fastPay sayesinde herhangi bir bankanın müşterisi olmadan; cep telefonun ile ödeme yapabilir, nakit para çekebilir ve daha birçok bankacılık işlemini gerçekleştirebilirsin.

FASTPAY İLE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

1. fastPay akıllı telefonunuzdan başka bir cep telefonuna ücretsiz para gönderme.

2. ATM'den kartsız para çekme. Üye işyerlerinde ödeme yapma.

3. Cep telefonunuza TL yükleme işlemleri yapmak için kullanılan bir mobil bir cüzdandır.

4. Herhangi bir banka müşterisi olsun olmasın fastPay uygulamasını telefonuna yükleyen herkes uygulamanın tüm fonksiyonlarını kullanabilir.

5. DenizBank müşterisiysen, DenizBank Mevduat Hesabını veya DenizBank Kredi kartını fastPay cüzdanına ekleyerek, DenizBank üye işyerlerinde alışveriş yapabilirsin.

6. DenizBank müşterisi değilsen, cüzdan menüsünden istediğin bankaya ait kredi kartlarını "Hesap-Kart ekle" adımında "Kart Ekle" seçeneği ile fastPay'ine ekleyebilirsin.

7. Ayrıca favori kredi kartı belirleyebilir ve tüm fastPay ödemelerini favori kredi kartın ile hızlıca yapabilirsin.

8. Tüm bunlarla birlikte şans oyunları ve fatura ödemesi gibi işlemleri de fastPay üzerinde kolaylıkla yapabilirsin.

FASTPAY'E NASIL PARA YÜKLERİM?

İstediğiniz bankaya ait kredi kartınızı ya da DenizBank vadesiz hesabınızı Cüzdan menüsünden ekleyebilirsiniz.

Herhangi bir DenizBank ATM’sinden kartsız para yükleyebilirsiniz.

Bir başka fastPay kullanıcısı tarafından fastPay cüzdanınıza cep telefon numaranız ile para transfer edilebilir.

Türkiye’de diğer tüm bankalardan fastPay‘inize EFT ile para gönderebilirsiniz.

– Hesaba EFT adımında; Banka adı: DenizBank, İl: İstanbul ve Şube: fastPay (3278) seçin.

– Hesap numarası yerine fastPay’e kayıtlı olduğunuz cep telefonunu veya Para göndermek istediğiniz kişinin cep telefonunu girerek kolayca para gönderebilirsiniz.

*EFT ile para gönderdiğiniz cep telefonu numarası hatalı ise tutar göndericiye iade edilir.

FASTPAY NASIL KULLANILIR, NASIL YÜKLENİR?

fastPay'e sahip olmak çok kolay! Akıllı telefonunuzun Google Store veya AppStore bölümüne fastPay yazarak uygulamayı indirdikten sonra hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. T.C. kimlik numaranı ve kendi belirleyeceğin şifreyi girdikten sonra kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.

Bunlarla birlikte herhangi bir banka müşterisi olsun olmasın fastPay uygulamasını telefonuna yükleyen herkes uygulamanın tüm fonksiyonlarını kullanabilir.

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FASTPAY AVANTAJLARI, FIRSATLARI NELERDİR?

FastPay fırsatlarına ve daha fazlasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

FASTPAY FIRSATLARI İÇİN TIKLAYIN

FASTPAY KULLANICILARI NELER DÜŞÜNÜYOR?

fastPay kullanıcıları fastPay hakkında neler düşüyor? İnternette fastPay kullanıcılarının yorumlarını sizler için araştırdık. Fastpay kullananlar, hatta fastPay'i sadece denemiş olan kullanıcı yorumları, onların tecrübeleri ve fikirleri şu şekilde:

"Çok berbat bir uygulama menüleri çok karışık arayüz absürd derecede göze hitap etmiyor gereıinden fazla şifre istiyor ve kredi kartı dışında herhangi bir kartı kabul etmiyor uygulamayı kaldırmak yüklemek kadar sıkıntılı bkm ekspress daha hızlı ve istanbul kartın kendi uygulaması daha pratik kesinlik..."

"Oncelikle 1 tl islem ucreti aliyo 1) Hizli odemek icin niye 1 tl veriyim 2) Yapi kredi ve is bankasin mobil odeme kanallarinda ucretsiz olan bir durum 3)İstanbulkarta bedava olan 10 lira icin Garanti banka subesinde halledin deniyo ne saçmalık."

"Yerel tv de reklamı gördüm yükledim. Kredi kartımı kaydedip elektrik faturamı ödedim, 10 lira puan bekliyorum. Bayağı bekledim, gelen giden yok. Kredi kartı işlemleri inceledim. 10 lira puan yerine. 1 lira işlem ücreti almıştı denizbank. Burdan Alkışlıyorum. Bankayıda reklam yapanıda."

"denizbank kredi kartımda para olmasına ragmen akbilime para yükleyemiyorum. bakiye yetersiz uyarısı veriyor. 10 tl kazanmak için 1 tl bile olsa yüklemek gerekiyormuş ama yüklenmiyor. Denizbankın yeni bir üçkağıdı inanmayın"

"Belbim'in başaramadığı istanbulkart yukleme işlemini başarılı bir şekilde sisteme koymuşlar. Yorumlarda yazılanın aksine Denizbank müşterisi olmayı gerektirmiyor. Reklamlardaki 10TL konusu musteri hizmetleriyle iletişime geçtikten sonra çözüldü."

"Aşağıdaki yorumumla ilgili bana dönüş sağlandı ve yukledigim 10 tl kartıma iade edildi. Hatta birde hediye 10 tl yüklendi:-) ilginiz icin teşekkürler Fastpay hesabimda bulunan 10 tl ile istanbul kartıma yukleme yaptım Islemi yapti olarak gostermesine ragmen istanbul kartimda bakiye artışı olmadı Kac sefer yukleme noktasına gittim fakat yok. Benim 10 tl nereye gitti acaba?"

"istanbul kart nfc destegi olan telefonumda yarim saatten fazla ugrastim kabul etmedi istanbulkart uygulamsi 2 dk da yuklemeyi yapti kampanya sebebiyle bilincili mi yapilmis uygulamanin guncellenmesimi gerekir bilmiyorum ama berbat derecede sinir eden uygulama o kesin"



"Çok güzel bir uygulama fakat programın kullanımı ile ilgili detaylı bilgilendirmeniz yok. Ben bu tür programlara yabancıyım ve fastpay hesabıma para yüklemek için googleda epey araştırmam gerekti. Kılavuzlarınızı çevrimiçi ödeme yöntemlerine aşina olmayan kişilere göre hazırlamalısınız."



"Yapıyosunuz bir uygulama reklamlar çan çan dönüyor. Indiriyoruz uygulama hazır deil hata veriyor.Yok wifi kapat hücresel yayınla bağlan yok sadece bu cihaz numarasıyla bu uygulamayı kullanabilirsin tamama basıyosun sonuç yok.Madem yapıyosunuz bir şey takip edin kim yapıyor bu uygulamaları ihaleyle en iyi fiyati teklif eden ama işlevsellikte sıfır olan firmalar mi."



"Gece gece denizbankı indirirken fastpayı gördüm ve indirdim, sonra ilk yüklemene 10 TL hediye yazıyordu. İlk yükledim, hediye 10TL gelmedi. İstanbul kartını fastpay'den yükle. Üstelik ilk yüklemene 10TL reklamını yapamayalım. Evet güzel uygulama ama, lütfen biraz duyarlı olalım. İnsanları bu şekilde getirerek kandırmaya çalışıyorsunuz. Lütfen !!!"



"Reklamlarda İstanbulkart işlemleri icin sadece uygulamayı yüklemek yeterli gibi bir algı yaratılmış ama indirdikten sonra bir islem yapmak için en yakın Denizbank şubesine yönlendiriyor. Resmen kandırmak yani. Kimseye tavsiye etmiyorum."



"fastpayi yüklemeden önce şubede bazı işlemleri yapmak zorunluluğundan da bahsetseydiniz. banka müşterisi olmaya gerek yok deyip yalan söylüyorsunuz. uygulamayı yükledim ama denizbank şubeye de gitmek gerekiyormuş. hadi ordan. nerde kaldı dijital #fastpay hızlı işlem süreci. müşteri çekmek için yapılan 0 yıldızlık program. ayroca ikamet ettiğim yerde şubeniz yok şube açın gelmezsem sizin gibi olayım."



"Selamünaleyküm arkadaşlar harika bir uygulama yapmışsınız Elinize sağlık indireceğim zaman yorumlara baktım da yok olmuyor yok önceden daha iyiydi yalan bütün işlemlerini yapabilirsin Daha bugün indirmeme rağmen bütün özelliklerini çözdüm istanbul kartlarımın ikisine de yüklemede yaptım çok güzel sağ olsunlar 10 TL de hediye gönderdiler emeğe saygısızlık yapmasın kimse kullanmayı bilmeyenler bilgi istesinler birçok insan NFC özelliğini dahi bilmiyor tekrar tekrar Elinize sağlık"



"Tamamen yalan dolanla müşteri kapmak istemelerinden başka birşeyleri yok klasik denizbank üç kagitciligi elektrik faturalarının üstüne bile reklam vermişler fastpay den ödeme yapılırsa %5 indirim oluyormuş tamamen yalan faturayı yatirali 16 gün olmasına rağmen hala bi gelişme yok aradım kayıt olusturdum 2 günde bir çalışmalarımız devam ediyor diye mesaj atıyorlar sadece başka bi icraatları yok inanmayın indirim felan olduğu yok"