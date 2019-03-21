Fasulye Ezmesi ve Anne Köftesi nasıl yapılır? Fasulye Ezmesi ve Anne Köftesi tarifi..

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün ''Fasulye Ezmesi ve Anne Köftesi'' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Fasulye Ezmesi ve Anne Köftesi ise merak konusu oldu. Fasulye Ezmesi ve Anne Köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Fasulye Ezmesi ve Anne Köftesi İşte tarifi...

FASULYE EZMESİ VE ANNE KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

FASULYE EZMESİ MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 (yarım) çay kaşığı kimyon

Üzeri için:

Maydanoz, zeytin, zeytinyağı, toz kırmızı biber

Fasulye Ezmesi Yapılışı

Haşlanmış fasulyenin kabuklarını çıkarıyoruz. Tüm malzemeyi güzelce blendırdan geçiriyoruz. Üzerini zeytin, maydanoz, dereotu ya da baharatla süsleyerek servis ediyoruz.

ANNE KÖFTESİ MALZEMELER

500 gr dana kıyma

1 adet yumurta

1 adet soğan

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı galeta veya ekmek içi

1 tatlı kaşığı domates salçası

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı köfte baharatı

Tuz

Anne Köftesi Yapılışı

Derin bir kaba soğan rendelenir.

Üzerine yumurta, ince kıyılmış maydanoz rendelenmiş sarımsak ,baharatlar, tuz, ekmek içi veya galeta unu eklenir.

Güzelce yoğrulur

.Pürüzsüz bir hale gelince köftemizi yarım saat buzdolabında dinlendirilir

.Daha sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elimizle sekil verip yapışmaz bir tavada kızartalım.

Yanına patates ve biberde kızartıp servis yapabilirsiniz.