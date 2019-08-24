Fasulye tarlasında hayvanlarını otlattı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki bazı fasulye yetiştiricileri, düşük fiyat karşısında maliyetini kurtaramadıkları mahsullerini satmak yerine hayvanlarına yedirmeye başladı.

Pazaryeri'in ünlü Boncuk Fasulyesi hasadına başlandığı günden beri fiyatlarının hızlı bir şekilde aşağıya düşmesi çiftçilere büyük üzüntü yaşatıyor. Halen 2-3 lira arasındaki tarla fiyatı üreticiyi memnun etmiyor. Maliyetlerinden bile aşağı düşen fiyatlar nedeni ile bazı çiftçiler fasulye tarlalarındaki ürünleri toplamayarak hayvanlara yedirmeye başladı.

'Üretici olarak bir araya gelemedik'

Pazaryeri'nde fasulye üreticisi Deniz Çalışkan, hasadına başlandığında Pazaryeri Boncuk fasulyesinin fiyatını 5-6 lira arasında belirlendiğini belirterek, "Geçenlerde yapmış olduğum açıklamada yetkililere bana yardımcı olmaları için seslenmiştim. Kaymakam bey Belediye Başkanımız Zekiye Tekin, Tarım Müdürüm, Ziraat Odası Başkanımız hepsi ellerinden gelen her şeyi yaptılar. İlk başta onlara çok teşekkür ediyorum. Fakat biz üretici olarak bir araya gelemedik, toplanamadık. Bu fiyat sıkıntısı ile toplantılar düzenlendiyse de çok küçük bir topluluktuk katıldığı ve bir sonuca ulaşamadık. Şu anda gördüğünüz gibi benim ulaştığım kendimce sonuç buydu. Koyunlarımı getirdim ve tarlama saldım, çünkü işçi parasını çıkaramıyorum şu anda" dedi.

Kaynak: İHA