Fataho Nerie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fataho Nerie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fataho Nerie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fataho Nerie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fataho Nerie 12 Aralık 2008 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fataho Nerie Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Fataho Nerie'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fataho Nerie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fataho Nerie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fataho Nerie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fataho Nerie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fataho Nerie şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.