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Fatalite ne demek, TDK'ya göre Fatalite kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Fatalite kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Fatalite ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Fatalite nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Fatalite kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Fatalite ne demek, TDK'ya göre Fatalite kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fatalite ne demek? Fatalite TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fatalite kelimesi. Peki fatalite ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fatalite nedir, fatalite kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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FATALİTE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fatalite kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Fatalite kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fatalite kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alın yazısı, yazgı, kader
- Uğursuzluk

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