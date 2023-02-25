Fateh Achour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fateh Achour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fateh Achour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fateh Achour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fateh Achour 15 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fateh Achour Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fateh Achour'nin ASO Chlef ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fateh Achour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fateh Achour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fateh Achour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fateh Achour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında US Beni Douala

1 Temmuz 2017 yılında GC Mascara

1 Temmuz 2018 yılında USM Bel Abbès

17 Ağustos 2020 yılında USM Alger

30 Temmuz 2022 yılında ASO Chlef

Fateh Achour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fateh Achour şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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