Fateh Talah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fateh Talah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fateh Talah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fateh Talah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fateh Talah 30 Mart 1993 tarihinde Hadjout şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fateh Talah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fateh Talah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına 24 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Fateh Talah'nin JS Kabylie ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fateh Talah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fateh Talah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fateh Talah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fateh Talah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında USMM Hadjout

1 Temmuz 2016 yılında CA Batna

24 Eylül 2021 yılında JS Kabylie

Fateh Talah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fateh Talah şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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