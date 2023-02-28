Fathi El Sayed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fathi El Sayed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fathi El Sayed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fathi El Sayed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fathi El Sayed 20 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fathi El Sayed Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC U23 futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Fathi El Sayed'nin Enppi SC U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fathi El Sayed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fathi El Sayed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fathi El Sayed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fathi El Sayed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fathi El Sayed şuan Enppi SC U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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