Fatih Aksoy, Sivasspor’da
Beşiktaşlı futbolcu Fatih Aksoy, Sivasspor'a kiralık olarak transfer oldu.
Beşiktaşlı futbolcu Fatih Aksoy, Sivasspor'a kiralık olarak transfer oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Fatih Aksoy'un bir buçuk yıllığına kiralık transferi için Sivasspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Fatih Aksoy'a yeni takımında başarılar dileriz" denildi.
Kaynak: İHA
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