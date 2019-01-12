Fatih Aksoy, Sivasspor’da

Beşiktaşlı futbolcu Fatih Aksoy, Sivasspor'a kiralık olarak transfer oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Fatih Aksoy'un bir buçuk yıllığına kiralık transferi için Sivasspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Fatih Aksoy'a yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: İHA