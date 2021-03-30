Bizim Büyük Çaresizliğimiz, Sofra Sırları gibi başarılı yapımlardan tanıdığımız ünlü oyuncu Fatih Al'ın hayatı merak ediliyor. Peki Fatih Al kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı? İşte ayrıntılar...

FATİH AL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

12 Eylül 1976, Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu. Lise eğitiminden sonra Ankara Üniversitesi'nde tiyatro üzerine eğitim aldı. Kamera karşısına ilk kez Sihirli Annem isimli dizide canlandırdığı Ali karakteri ile geçen Fatih Al, daha sonra pek çok dizi ve filmde yer aldı. 2011'de Bizim Büyük Çaresizliğimiz isimli filmde canlandırdığı Çetin karakteri ile dikkatleri üzerine çekti.

2007'de Hazan Mevsimi isimli filmde Cemal karakterini canlandırdı. Film, bir panayırın şarkıcılık yapan Nurşen ile panayırın yakınında bir inşaatta çalışan Cemal'in yaşadıklarını anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Zümrüt Erkin ve Fatih Al yer aldı. 2011'de Barış Bıçakçı'nın Bizim Büyük Çaresizliğimiz isimli romanından aynı adla uyarlanan filmde Çetin karakterini canlandırdı. Geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden yönetmen Seyfi Teoman'ın yaptığı film, en yakın arkadaşlarının kız kardeşine sahip çıkmaya çalışan iki kafadarın, zamanla kıza aşık olmalarını ve aralarında gerilimin yükselmesini anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Güneş Saygın, İlker Aksum ve Fatih Al yer aldı.

Başarılı oyuncu daha sonra ise Muhteşem Yüzyıl isimli dizide Matrakçı Nasuh karakterini canlandırdı. Dizi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşanılanları ve haremde dönen etrikaları anlatıyor. Dizinin başrollerinde Halit Ergenç, Selma Ergeç, Meryem Uzerli, Nebahat Çehre, Vahide Perçin, Okan Yalabık, Pelin Karahan, Burak Özçivit, Ozan Güven gibi pek çok oyuncu yer aldı.

2015'te ise senaristliğini Onur Ünlü'nün, yönetmenliğini Türkan Şoray'ın yaptığı Uzaklarda Arama isimli filmde yer aldı. Film, şehir merkezinden küçük bir kasabaya taşınan bir pavyonun kasabaya etkilerini anlatıyor. Filmin başrollerinde Sevda Erginci, Yağmur Ünal, Tanem Sivar, Fırat Tanış, Suna Selen gibi pek çok oyuncu yer aldı.

Fatih Al, “Daire” filmindeki Feramus” rolüyle “25. Ankara Uluslararası Film Festivalinde (2014) En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

Kırmızı Kamyon (Yavuz, TV Dizisi 2021)

Boundaries / Sınırlar (Erdem, Sinema Filmi 2021)

Bize Müsaade (Sinan, Sinema Filmi 2021)

Susam (Vedat, Kısa Film 2021)

10 Bin Adım (Memet'in Arkadaşı, TV Dizisi 2021)

Atiye (Nazım, TV Dizisi 2019-2020)

Körleşme (Sinan, Sinema Filmi 2021)

Kuyruk (Ekrem, Kısa Film 2019)

Smuggling Hendrix / Hendrix Kaçakçılığı (Hasan, Sinema Filmi 2018)

Understanding / Anlamak (Aydın, Kısa Film 2018)

Cinayet Masası İstanbul (Kasım Arslan, TV Dizisi 2018)

Beceriksiz Katil (Kara Bela, TV Filmi 2017)

Sofra Sırları (Ethem, Sinema Filmi, 2017)

Kanatsız Kuşlar (Muzaffer, TV Dizisi, 2017)

Sonsuz Aşk (Sinema Filmi, 2016)

Uzaklarda Arama (Bakkal Ömer, Sinema Filmi, 2015)

Sol Şerit (Maruf, Sinema Filmi, 2015)

Misafir (Cemal, Sinema Filmi, 2015)

Bir Cenaze (Kısa Film, 2015)

Not Defteri (Mahir Soysal, TV Dizisi, 2014)

Daire (Feramus, Sinema Filmi, 2013)

Karadayı 3 Sezon (Karadayı, TV Dizisi, Sosyete Yusuf, 2014)

Evdeki Yabancılar (Yaşar, Sinema Filmi, 2012)

Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon (TV Dizisi, Matrakçı Nasuh, 2011-2013)

Bizim Büyük Çaresizliğimiz (Çetin, Sinema Filmi, 2011)

Hazan Mevsimi (İşçi Cemal, Sinema Filmi, 2007)

Rüzgarlı Bahçe (İbrahim, TV Dizisi, 2005)

Sihirli Annem 4 Sezon (TV Dizisi, Ali) 2006)

