Fatih Altaylı'dan 2023 Şampiyonlar Ligi finali ve Formula 1 müjdesi

Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'te bugün yayımlanan köşe yazısında UEFA içindeki tanıdıklarından edindiği bilgileri köşe yazısında kaleme aldı.

Altaylı, UEFA'nın Türkiye'ye jest yapmaya hazırlandığını ifade ederek," Aldığım bilgiye göre Şampiyonlar Ligi Finali İngiltere'nin karantina önlemlerini gerekçe göstererek İstanbul'dan alan UEFA, Türkiye'ye bir jest yapmaya hazırlanıyor. UEFA, bu yılki Süper Kupa maçını İstanbul'da oynatma kararı aldı. Şampiyonlar Ligi Şampiyonu ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşı kaşıya getirecek olan karşılaşma Ağustos ayı içinde İstanbul'da oynanacak." ifadelerini kullandı.

2023 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ VE UEFA KONGRESİ

UEFA'nın kararlarını iki gün içinde açıklamasının beklendiğini kaydeden Altaylı," Bu yılki Süper Kupa finalinin yanı sıra, 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin ve önümüzdeki yıl yapılacak UEFA Kongresi'nin de Türkiye'ye verilmesi söz konusu. UEFA ayrıca Şampiyonlar Ligi Finali için Türk Futbol Federasyonu'nun yaptığı tüm harcamaları tazmin edeceğini de açıklayacak." dedi.

İSTANBUL GP'Sİ RUSYA GP'Sİ ÖNCESİ YAPILACAK

Formula 1'in yarış takviminde yer alan İstanbul GP'si hakkında da bilgi veren Altaylı," F1 Türkiye Grand Prix'si de İstanbul'dan sonraki yarış Fransa"da Circuit Paul Ricard'da olacağı ve Fransa'nın da Türkiye'den gelecek olanlara 14 gün karantina uygulaması nedeniyle iptal edilmişti. Uluslararası Otomobil Federasyonu FiA da, muhtemelen Rusya Grand Prix'si öncesi yapılacak yarışı İstanbul'a vermeyi planlıyor." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bölge Gündem, Habertürk.