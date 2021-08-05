Fatih Altaylı aşı olmayanlara açtı ağzını, yumdu gözünü : Sizin yüzünüzden bu salgın bitmeyecek

Türkiye'de koronavirüs salgınında vaka sayıları 4 Ağustos 2021 Çarşamba gününün koronavirüs tablosunda 26 bin 822'ye vefat sayısı da 122'ye yükseldi. Salgının hızla yayılmaya devam ettiğini ifade eden Baka Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede," Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun." ifadelerini kullandı.

AŞI OLMAYANLARI ELEŞTİRDİ

Habertürk yazarı ve Tek'e Tek programının moderatörü Fatih Altaylı bugün yayımlanan köşe yazısında, aşı olmayanlara sert çıktı. Altaylı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Temmuz ayının ilk haftasında, herkes sanki salgın bitmiş gibi davranmaya, her yer lebalep dolmaya başlar ve sırası geldiği halde aşı olmaya gitmemiş vatandaş sayımız 22 milyon olarak açıklanınca “Böyle giderse Ağustos ayı ortalarında 20 binleri aşar, Eylül gibi de başa döneriz” diye yazdığımda günlük vaka sayıları henüz 5 bini aşmamıştı.

Dün itibarıyla 27 bin.

O da düşük test sayısı ile.

1 milyon test yapılsa bu sayı da artardı şüphesiz.

Aşı karşıtları ise aşı olmamaya devam ediyorlar.

Hükümetimiz ise zorlayıcı tedbir almaya pek niyetli görünmüyor.

Çünkü aşı karşıtlarının önemli bir bölümü hükümeti destekleyen kesimlerden ve sözcüleri de hükümet taraftarı medyadan.

Bakın size bir şey söyleyeyim.

Bana küfrederek rahatlayabilirsiniz ama çocuklarınıza hesap veremeyeceksiniz.

Sizin yüzünüzden bu salgın bitmeyecek ve çocuklarınızın geleceği iyi olmayacak.

Çünkü salgın nedeniyle okullar yine açılamayacak ve eğitimsiz üçüncü yıla girecekler.

Bunun doğal sonucu şu olacak.

Lise ve üniversite eğitimini bu yıllarda alanlar ilerde iş bulamayacak.

İnsan Kaynakları CV’lerine bakacak ve “Aaa, siz pandemi sırasında üniversitedeymişsiniz” diyerek evlatlarınıza 2. sınıf eğitimli muamelesi yapacaklar.

İş bulamayacak, kalifiye sayılmayacaklar.

Siz bana küfrederek bana bir zarar vermiyorsunuz.

Ama aşı olmayarak çocuklarınızın geleceğini karartıyorsunuz.

Yazık.

Bari onlara acıyın."

Kaynak: Bölge Gündem, Habertürk.