Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: ''A be beyinsiz!''

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke Tek Bilim' programında "Mars'ta enerji kaynakları var mı?" konusu esnasında bir izleyiciden "Mars'a gittiniz mi ki hayat var diyorsunuz" mesajı ortalığı karıştırdı. İzleyiciye tepkisini dile getiren Altaylı'nın o anları kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.