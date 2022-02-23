Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı kararını açıkladı: "Sonunda müjdeyi verdi"

Geçtiğimiz günlerde Reuters haber ajansına konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teklif gelmesi durumunda cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya, "Elbette (kabul ederim). Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görev. Beş genel başkanın benim ismimi telaffuz etmesi her şeyden önce benim için onur. Ayrıca beş genel başkanın bana güven duyması anlamına geliyor, bu da benim için son derece önemli." yanıtını vermişti. Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına kapıyı kapatarak," Onlar görevlerine devam edecek" demişti.

"SONUNDA MÜJDEYİ VERDİ"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını kaleme aldığı köşe yazısında değerlendiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından çıkan sonucun aday olmayacağı olduğunu belirtti. Altaylı adayın kim olacağını bilmediğini ifade ederek yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu sonunda müjdeyi verdi.

Sadece ittifak ortaklarının seçmenlerinin değil, pek çok CHP seçmeninin de kabusu haline gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesine artık nokta koyuldu.

Kemal Bey, bir soru üzerine “Eğer diğer 5 lider beni aday olarak görmek isterlerse bundan gurur duyarım ve elbette aday olurum” dedi.

Bundan çıkan net sonuç şu: Aday değilim.

Çünkü çok açık ki, Temel Karamollaoğlu CHP’li bir adaya değil ama Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı.

Çünkü çok açık ki, Meral Akşener nezaketen tek kelime etmemiş olsa da tabanı ve örgütünden gelen bilgiler ışığında Kemal Bey’in adaylığının çok da doğru olmayacağını biliyor.

Çünkü çok açık ki, Ahmet Davutoğlu AK Parti’den koparmaya çalıştığı kitleyi Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeye ikna edemeyeceğini biliyor.

Ali Babacan ve Gültekin Uysal’ın ne düşündüklerini tam olarak bilememekle birlikte en azından 5 liderden üçünün istemediğinden eminim.

Peki aday kim olur?

Ne bilirim, ne karışırım.

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