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  3. Fatih Altaylı, Özgür Demirtaş'a seslendi: Şimdi gelmezsen ne zaman geleceksin

Fatih Altaylı, Özgür Demirtaş'a seslendi: Şimdi gelmezsen ne zaman geleceksin

Habertürk yazarı ve Teke Tek programı sunucusu Fatih Altaylı, finans profesörü Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ı programına davet etti.

Fatih Altaylı, Özgür Demirtaş'a seslendi: Şimdi gelmezsen ne zaman geleceksin

Döviz kurlarında yaşanan artışın ardından geçmişte kur hakkında söylediği sözler sürekli gündem olan finans profesörü Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a sosyal medya hesabından seslenen Habertürk yazarı ve Teke Tek programı sunucusu Fatih Altaylı, Demirtaş'a programına katılma çağrısı yaptı.

 

Fatih Altaylı'dan Özgür Demirtaş'a çağrı: Şimdi gelmezsen ne zaman geleceksin

 

Altaylı paylaşımında," Özgür Demirtaş hocam. Bu hafta Teke TEK’e gel artık lütfen. Herkes senin ne diyeceğini merak ediyor. Şimdi gelmezsen ne zaman geleceksin." ifadelerini kullandı. 

 

 

Fatih Altaylı'dan Özgür Demirtaş'a çağrı: Şimdi gelmezsen ne zaman geleceksin

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'IN CEVABINI BEKLİYOR

Paylaşıma yorum yapan Demirtaş," Fatih bey sizi çok seviyorum. Sizi özelden arayacağım." ifadelerini kulandı. 

Fatih Altaylı'dan Özgür Demirtaş'a çağrı: Şimdi gelmezsen ne zaman geleceksin

Tayfun Altuntaş
Editör
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