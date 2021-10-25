Fatih Altaylı, Özgür Demirtaş'a seslendi: Şimdi gelmezsen ne zaman geleceksin

Döviz kurlarında yaşanan artışın ardından geçmişte kur hakkında söylediği sözler sürekli gündem olan finans profesörü Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a sosyal medya hesabından seslenen Habertürk yazarı ve Teke Tek programı sunucusu Fatih Altaylı, Demirtaş'a programına katılma çağrısı yaptı.

Altaylı paylaşımında," Özgür Demirtaş hocam. Bu hafta Teke TEK’e gel artık lütfen. Herkes senin ne diyeceğini merak ediyor. Şimdi gelmezsen ne zaman geleceksin." ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş hocam. Bu hafta Teke TEK’e gel artık lütfen. Herkes senin ne diyeceğini merak ediyor. @ProfDemirtas şimdi gelmezsen ne zaman geleceksin. — Fatih Altayli (@fatihaltayli) October 24, 2021

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'IN CEVABINI BEKLİYOR

Paylaşıma yorum yapan Demirtaş," Fatih bey sizi çok seviyorum. Sizi özelden arayacağım." ifadelerini kulandı.