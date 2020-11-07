Fatih Altaylı, Türkiye'deki günlük vaka sayısını açıkladı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken günlük hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre Türkiye'de Kovid-19 tanısı konan hasta sayısı 389 bin 256, vefat sayısı 10 bin 722, ağır hasta sayısı 2 bin 654, aktif hasta sayısı 44 bin 241 oldu.

Bakanlık bu verilere testi pozitif çıkan ve belirti göstermeyenleri dahil etmediği için vaka sayısı bilinmiyor. Bilim Kurulu üyeleri vaka sayısını hesaplamak için hasta sayısının en az 5 - 10 ile çarpılması gerektiğini ifade ederken Habertürk yazarı Fatih Altaylı, köşe yazısında Türkiye'deki vaka sayılarına ilişkin olarak çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Fatih Altaylı, Türkiye'de günlük vaka sayısının 40 bine kadar yükseldiğini ifade etti. Ataylı köşe yazısında vatandaşları uyararak şu ifadeleri kullandı:

"Değerli okurlar,

Lütfen çok ama çok dikkatli olun.

Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın.

Çıktığınızda mutlaka maske takın, mesafeye ve hijyene ne olur çok dikkat edin.

Corona vakalarında patlama var ama öyle böyle değil.

Günlük hasta sayısını bilemem, belki Bakan Koca’nın açıkladığı sayı doğrudur.

Ancak çok güvenilir kaynaklardan aldığım bilgiye göre vaka sayısı açıklanan hasta sayısının çok üzerinde.

Günlük 40 bini bulan vaka sayılarından söz ediliyor.

Doğru, bu hastalık herkesi öldürmüyor ama kimi öldüreceğini de bilim bile bilmiyor henüz.

14 yaşındaki çocuğu bile aramızdan alabiliyor.

Üstelik de hastalananların büyük bölümü, kurtulsalar bile uzun ve zorlu bir hastalık süreci yaşıyorlar.

Öyle, “oldum geçti” değil.

Çok acılı, çok ıstıraplı bir süreç.

Ve daha beteri hastalık vücutta hasar bırakıyor, ileriye dönük ne olacağını henüz bilmediğimiz sorunlar bırakabilir.

Lütfen çok dikkat.

Lütfen."

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